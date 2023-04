Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, giovedì 27 aprile 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e donne: dove eravamo rimasti

La rocambolesca puntata di ieri con lo scontro accesissimo tra Tina Cipollari e l’ormai ex corteggiatore di Gemma, Elio ha lasciato parecchi strascichi tanto che Elio è preso di mira da più parti, Silvia compresa che ha accusato l’uomo di avere un atteggiamento arrogante e maleducato.

Insomma, non è stata una puntata da incorniciare per l’uomo che, intanto, cerca di capire se la dama Gabriella vuole continuare a conoscerlo meglio. Al termine della puntata di ieri, Nicole è entrata in studio. Dalla sua entrata ovviamente non poteva mancare l’intervento di Roberta di Padua. Aurora ha fatto un regalo a Nicole e Roberta non perde occasione di punzecchiare “A Roma si dice Chi si somija si pija”.

Uomini e donne: puntata 27 aprile 2023, anticipazioni

Continuiamo con il trono di Nicole. Secondo quanto accaduto nella registrazione di sabato 22 aprile, Nicole è uscita in esterna con Andrea: tra i due, c’è stato un bacio appassionato. Durante la trasmissione dell’esterna, Carloha deciso di andarsene ma, in un secondo momento, il corteggiatore è rientrato in studio, chiarendosi con la tronista.

Uomini e donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.

