Oggi, giovedì 26 ottobre 2023, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Brando Ephrikian, Cristian Forti e Manuela Carriero) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Roberta Di Padua, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Maurizio Laudicino, Donatella De Giorgio, Marco Attanasio, Gero Natale, Angelica Margari, Marco Viola, Marco Spagna, Claudia Lenti, Elena Di Brino e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto un tentativo di chiarimento tra Marco e Claudia, con il cavaliere che ha accusato la dama di averlo usato per far ingelosire Alessio. In studio, Marco è stato criticato per la sua scarsa naturalezza, soprattutto da Roberta che lo trova finto e impostato.

Successivamente, abbiamo visto Marco A. e Aurora al centro studio. Marco A. ha deciso di interrompere la frequentazione con Aurora. La coppia era quasi pronta ad uscire dal programma insieme ma Marco si è tirato indietro, utilizzando delle scuse che non hanno convinto la conduttrice.

Uomini e Donne, puntata 26 ottobre 2023: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo il resto del confronto tra Marco A. e Aurora.

Vedremo al centro studio anche Silvio e Donatella che hanno nuovamente discusso.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, va in onda la replica della puntata odierna. La puntata viene replicata anche di notte, su Canale 5.

