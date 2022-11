Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda anche oggi, venerdì 25 novembre 2022, su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne, puntata 18 novembre 2022, anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto Riccardo e Gloria decidere di continuare la loro frequentazione, Walter decide di chiudere la sua frequentazione con Daniela dopo una bizzarra discussione su un profumo e Alessandro S. e Eleonora decidere di uscire di nuovo insieme stasera nonostante abbiano dichiarato di non provare attrazione fisica l’uno nei confronti dell’altro.

Uomini e Donne, puntata 18 novembre 2022, anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, per quanto riguarda il Trono Over, Biagio, che ha appena fatto ritorno nel programma dopo un breve periodo di assenza, è uscito con una dama di nome Silvia. Riccardo, invece, ha dichiarato di aver dormito con Gloria, aggiungendo, però, di avere voglia di uscire con Roberta. Maria De Filippi chiederà a Riccardo qual è il suo stato d’animo dopo l’addio di Ida che ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessandro.

Nel Trono Classico, invece, Federico N. ha portato in esterna Carola e la loro uscita insieme ha fatto arrabbiare Alice.

Come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Successivamente, si potrà rivedere o recuperare la puntata su Witty Tv dov’è possibile anche vedere altri contenuti riguardanti il programma.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 20, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.