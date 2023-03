Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, venerdì 24 marzo 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti

Gemma e Silvio traballano. Se l’uomo sembrerebbe particolarmente preso dalla dama – soprattutto fisicamente – non sembra essere dello stesso pensiero Gemma che è un po’ troppo taciturna e distaccata dall’uomo. Deve persino intervenire Gianni Sperti per smuovere un po’ la situazione. La dama si lamenta e afferma che le sue azioni devono arrivare spontaneamente, senza sentirsi pressata. Un’altra coppia composta da Silvia e Daniele non sembra trovare la quadra giusta per mancanza di complicità.

Nicole – per il trono classico – è uscita con Carlo e Andrea. Con quest’ultimo Nicole nomina ancora una volta Roberta di Padua (le due donne non si sopportano), Andrea assicura che non c’è interesse da parte del ragazzo verso la dama. Non vuole passare per ragazzo costruito e, come sottolineato ieri da Fabio Morasca che ha seguito la puntata, Armando Incarnato prende la parola ed è convinto che Andrea non abbia voluto ricambiare la voglia di baciarlo che aveva Nicole.

Uomini e Donne, puntata 24 marzo 2023: anticipazioni

Continua al centro dello studio la discussione che coinvolge Nicole e Andrea. Nel trono over Paola verrà accusata da Armando di avere un manager che la segue. E’ in arrivo anche una nuova sfilata con protagoniste le dame e dal titolo Ti lascio senza fiato.

Uomini e donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.

Uomini e Donne: social

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

C’è anche una sezione dedicata alla trasmissione sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, esiste una pagina ufficiale

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

E’ presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.