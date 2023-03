Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che andrà in onda anche oggi, giovedì 23 marzo 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto il chiarimento tra Gemma e Silvio che hanno deciso di proseguire la loro conoscenza e fare lo step successivo.

Per quanto riguarda Lavinia, invece, è andato in onda un tentativo di chiarimento tra la tronista e Alessio Corvino che, al termine della scorsa registrazione, aveva lasciato lo studio dopo una discussione riguardante una segnalazione. Lavinia ha dichiarato che A. Corvino, per tornare nel programma, dovrà farlo di sua spontanea volontà, non senza averle chiesto prima scusa.

Luca, invece, è uscito in esterna con Chiara, rimanendo favorevolmente impresso dalla corteggiatrici. Le altre corteggiatrici, però, hanno accusato il tronista di essere un po’ superficiale nella conoscenza di una ragazza.

Uomini e Donne, puntata 23 marzo 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo Nicole, che ha portato in esterna Andrea e Carlo, uno dei suoi nuovi corteggiatori.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, Paola verrà accusata da Armando di avere un manager che la segue.

