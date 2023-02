Nuova puntata in onda oggi, martedì 20 febbraio 2023, con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, per commentare e raccontare quanto accaduto.

Uomini e Donne, puntata 22 febbraio 2023, dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda martedì 21 febbraio 2023, una coppia ha deciso di lasciare il programma insieme. Alessandro ha chiesto a Pamela di uscire con lui e di vivere la loro storia lontana dalle telecamere. Se Tina è apparsa molto dubbiosa su questa scelta, è nata una discussione tra Gianni e Armando. per l’opinionista, l’uomo non sta concludendo niente all’interno di Uomini e Donne mentre tutte le persone che critica, invece, hanno dato via a storie o frequentazioni. Inoltre, si è parlato di Lavinia che sta cercando di decidere tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. La puntata si è conclusa con un ballo tra lei e Campoli.

Uomini e Donne, puntata 22 febbraio 2023, anticipazioni

In basse alle anticipazioni, Federico discute con Alice e con Carola. E assicura una scelta entro breve. Lavinia si lamenta perché Corvino non è ricordato di lei per San Valentino e ha portato in esterna Campoli. Riccardo ha fatto un tentativo per conoscere Cristina ma la dama ribadisce il suo interesse per Armando.

Dove vederlo in tv streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

