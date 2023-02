Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, martedì 21 febbraio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori, come di consueto, è per le ore 14:45 su Canale 5.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Nicole Santinelli) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto Ivan che, dopo aver manifestato un interesse per Tina Cipollari, ha avuto l’occasione di fare una breve esterna con lei. In studio, però, l’opinionista è rimasta delusa dal suo comportamento, decidendo di annullare il loro aperitivo in quanto Ivan si era già accordato anche per una cena con Desdemona per la stessa sera. Anche Desdemona ha deciso di interrompere la conoscenza con il cavaliere.

Gemma, invece, ha conosciuto un nuovo cavaliere giunto in studio per lei: Silvio.

La tronista Nicole, invece, ha approfondito la conoscenza con Christian e Mattia, portandoli in esterna.

Uomini e Donne, puntata 21 febbraio 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo Alessandro e Pamela decidere di lasciare insieme il programma.

Armando, invece, dichiarerà di essere interessato a Desdemona e, per questo motivo, avrà una discussione con Gianni Sperti.

Riccardo, invece, deciderà di interrompere la sua conoscenza con Michela.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.