Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda anche oggi, lunedì 21 novembre 2022, con una nuova puntata, su Canale 5 in diretta dalle ore 14:45.

In studio, ci saranno, come di consueto, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti e anche i tronisti di questa prima parte di stagione (Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne, puntata 21 novembre 2022, anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì, abbiamo visto Fabiano e Cristiana lasciare il programma insieme subito dopo essersi conosciuti.

Inoltre, abbiamo assistito ad una nuova discussione tra Riccardo e Ida, che ha coinvolto anche Alessandro, Roberta e Armando. Riccardo è stato accusato di essere geloso di Ida mentre quest’ultima ha rimproverato sia Alessandro che Armando di parlare spesso con Roberta.

Alessandro S., invece, sta frequentando tre donne, Paola, Desdemona ed Eleonora. In studio, si è parlato a lungo dell’eventualità che Alessandro S. e Eleonora abbiano “consumato” al termine della loro uscita ma entrambi hanno smentito, aggiungendo di non provare attrazione fisica reciproca ma solo mentale.

Uomini e Donne, puntata 21 novembre 2022, anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, per quanto riguarda il Trono Classico, Alessio Corvino deciderà di non presentarsi in esterna con Lavinia. Il corteggiatore, infatti, non ha gradito il fatto che la tronista sia andata a riprendere Alessio Campoli. Federico N., invece, ha realizzato un’esterna con Lucrezia mentre Tina Cipollari ha discusso con Stefano, corteggiatore di Federica.

Riguardo il Trono Over, Armando sta conoscendo un’altra dama e Cristina è dispiaciuta per questo motivo.

Come vedere Uomini e Donne in tv e streaming

Sarà possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o, in streaming, su Mediaset Infinity a partire dalle ore 14.45.

Successivamente, sul sito Witty Tv, sarà possibile rivedere o recuperare la puntata e vedere anche altri contenuti video riguardanti il programma.

Inoltre, su La5, a partire dalle ore 19:50, va in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.