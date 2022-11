Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna anche oggi, venerdì 18 novembre 2022, con un nuovo appuntamento in onda su Canale 5 in diretta dalle ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne, puntata 18 novembre 2022, anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo assistito ad un nuovo sfogo di Riccardo nei confronti di Ida. In studio, tutti credono che Riccardo sia ancora innamorato di lei e che la sua rabbia sia dettata solo dalla gelosia.

Alessandro, che si sta frequentando con Ida, invece, si è dichiarato pronto a fare un passo indietro se nella testa di Ida c’è ancora Riccardo.

Gemma, invece, ha chiuso una conoscenza con un cavaliere ed è stata accusata dagli opinionisti di essere in cerca solo di uomini più giovani di lei.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Federico N. e Carola hanno avuto una lunga discussione al termine della quale, però, si sono chiariti.

Uomini e Donne, puntata 18 novembre 2022, anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda, per quanto riguarda il Trono Classico, Alessio Corvino deciderà di non presentarsi in esterna con Lavinia. In studio, il corteggiatore si lamenterà del fatto che la tronista sia andata a riprendere Alessio Campoli. Federico N., invece, è uscito in esterna con Lucrezia mentre Tina Cipollari ha discusso con Stefano, corteggiatore di Federica.

Riguardo il Trono Over, continuerà la discussione tra Ida, Riccardo e Roberta, durante la quale Riccardo lascerà lo studio.

