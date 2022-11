Nuovo appuntamento giovedì 17 novembre 2022, con “Uomini e donne“, il dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti. I primi tronisti di questa stagione sono Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Insieme a loro, ci saranno gli aggiornamenti sulle dame e cavalieri del trono Over.

UOMINI E DONNE, PUNTATA 17 NOVEMBRE 2022, ANTICIPAZIONI, DOVE ERAVAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri Ida e Riccardo si son ritrovati nuovamente l’una contro l’altro. Non accennano a diminuire gli attacchi reciproci, tutto questo perché Riccardo desidererebbe più rispetto da parte della sua ex fidanzata, soprattutto nei confronti della storia che c’è stata tra di loro. Ida intanto continua a frequentare il cavaliere Alessandro, che parrebbe particolarmente infatuato della donna.

Lei non sembra vivere il momento con serenità, anzi… il nervosismo prende il sopravvento più volte. Riccardo è uscito con la dama Gloria (nonostante i due abbiano parlato di Ida). Gloria dice di aver avuto un colpo di fulmine per Riccardo e che ha rivalutato Armando.

Uomini e Donne, puntata 17 novembre 2022, anticipazioni

Ida sembra non prendere bene gli sviluppi della situazione tra Riccardo e Gloria. Una reazione che provocherà altro movimento in studio. Alessandro e Roberta di Padua arrivano ai ferri corti. Roberta infatti ha accusato l’uomo di essere troppo poco interessato alle dinamiche della sua storia con Ida Platano.

In più, Roberta afferma che Alessandro sembra faccia finta di nulla davanti alle litigate tra Ida e Riccardo, liti che potrebbero voler significare una forte attrazione mai spenta tra i due. Ad avvalorare questo pensiero di Roberta ci sarà Armando Incarnato che accusa Alessandro di non aver avuto la minima reazione al nervosismo di Ida dovuto al riavvicinamento tra Riccardo e Gloria.

Intanto per Pinuccia c’è l’uscita in esterna con Agostino, ma sembra che qualcosa non vada per il verso giusto.

Sarà possibile seguire Uomini e Donne su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity a partire dalle 14.45. Successivamente, sul sito di Witty Tv, è possibile rivedere e recuperare la puntata, incluse le clip con i momenti cult e più importanti. Inoltre, su LA5, ogni sera, dalle 19,50 circa, andrà in onda la replica, una seconda occasione per recuperare le avventure e le novità di tronisti, dame e cavalieri del programma di successo condotto da Maria De Filippi.

