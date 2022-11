Torna mercoledì 16 novembre 2022, il nuovo appuntamento con “Uomini e donne“, il dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre,ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti. I primi tronisti di questa stagione sono Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Insieme a loro, ci saranno gli aggiornamenti sulle dame e cavalieri del trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Uomini e Donne, puntata 16 novembre 2022, anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Uomini e Donne, continua la conoscenza e la frequentazione tra Ida e Alessandro mentre Riccardo, ex fidanzato e compagno della dama, accusa la donna di essere stata una manipolatrice e che, adesso, si sente lui la pedina nelle sue mani. Federico, intanto, ha fatto due esterne, una con Vanessa e l’altra con Elena. Lavinia, invece, ha chiesto di poter parlare nuovamente con Alessio per “darsi una possibilità” nel conoscersi dopo le più recenti incomprensioni…

Uomini e Donne, puntata 16 novembre 2022, anticipazioni

Dalle anticipazioni delle prossime puntata, poco cambierà, dal momento che Ida e Alessandro decideranno di lasciare insieme il programma, provocando reazioni da parte di Riccardo e di Roberta Di Padua, “nemica” della dama all’interno del dating show di Canale 5. Non mancheranno sviluppi nelle vicende del trono classico con decisioni inaspettate e definitive da parte di Federica Aversano… Tutto questo, le pillole di anticipazioni dalla registrazioni delle settimane scorse.

Come vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire Uomini e Donne su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity a partire dalle 14.45. Successivamente, sul sito di Witty Tv, è possibile rivedere e recuperare la puntata, incluse le clip con i momenti cult e più importanti. Inoltre, su LA5, ogni sera, dalle 19,50 circa, andrà in onda la replica, una seconda occasione per recuperare le avventure e le novità di tronisti, dame e cavalieri del programma di successo condotto da Maria De Filippi.

TvBlog seguirà la messa in onda di Uomini e Donne a partire dalle 14:45.