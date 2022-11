Nella puntata di Uomini e Donne del 15 novembre 2022 un nuovo scontro ha scosso i rapporti – da tempo traballanti – tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La frequentazione e il riavvicinamento di Ida con il cavaliere Alessandro ha scatenato le gelosie di Riccardo, sempre più scontroso nei confronti della sua ex fiamma. Nella puntata di ieri, Riccardo ad un certo punto è uscito dallo studio, ancora una volta infastidito dagli atteggiamenti della donna, distaccata sempre più da lui.

Oggi Guarnieri viene ripreso al momento del suo rientro. Maria de Filippi gli dà il bentornato e lui si sfoga:

“C’è stata mancanza di rispetto per quello che c’è stato. Che senso aveva mettermi in una condizione come questa? Lei è una grande manipolatrice, sono stato io la sua pedina. Io non mi sbagliavo, non serviva prenderti in giro e invece tu l’hai fatto. Sai cosa penso? Tu potevi raccontare di noi come volevi, eppure avevi sempre l’appoggio di qualcuno“.

Ida nega: “Mai”

“Pensavi solamente a quello che dicevi tu, non ai miei lamenti. Tu avresti dovuto pensare anche a me se c’era questo grande amore. ma questo grande amore e non c’è da tempo perché, dopo due anni di noi, ti è bastata un’uscita a cena per bloccare tutto. Ti renderò tutti i vaffa che tu mi hai detto“.

Riccardo ad un certo punto chiede parere ad Armando Incarnato, spesso al centro delle discussioni con Riccardo: “Lei è una donna che vuole sicurezza, se tu gliela dai, lei ti prende per mano e ti porta via da questo studio“. Riccardo respinge il pensiero di Armando: “Vedo i suoi occhi diversi. Resterà comunque e sempre una donna importante“. Armando replica affermando che Riccardo è sempre più innamorato di Ida: “Non riesce a spiegare quello che prova per Ida, più innamorato di lui”.

Lo scontro tra Ida e Riccardo nello studio di Uomini e Donne non si placa minimamente: “Quando parli dici ca**ate“ attacca lui, “Non ti ho mai manipolato, ne sono sicura” replica lei.