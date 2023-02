Nuova puntata in onda oggi, lunedì 20 febbraio 2023, con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, per commentare e raccontare quanto accaduto.

Uomini e Donne, puntata 20 febbraio 2023, dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda venerdì 17 febbraio 2023, Lavinia ha incontrato Alessio Campoli e Alessio Corvino e con entrambi si è raccontata e ci sono stati due baci. Con Corvino, in particolare, la ragazza ha raccontato un periodo doloroso della sua vita, riferito ad un ex. Riccardo ha iniziato ad uscire con Michela e i due hanno deciso di continuare la frequentazione. Federico, intanto, ha cercato Carola e la corteggiatrice è tornata in studio, attirando le critiche di Tina e Gianni, per nulla convinti dell’interesse della ragazza per il tronista. Alla fine Carola ha ballato con Federico mentre Alice è uscita dallo studio, raggiunta poi dal ragazzo.

Uomini e Donne, puntata 20 febbraio 2023, anticipazioni

Dalle anticipazioni della prossima puntata, scopriamo che una coppia di Uomini e Donne lascerà il programma insieme. Si tratta di Alessandro e Pamela che hanno deciso di vivere il loro rapporto lontano dalle telecamere. Armando è interessato a conoscere Desdemona. Tra Armando e Gianni è nata una forte discussione perché l’opinionista crede che l’uomo non sia interessato a nessuna dama del parterre. Riccardo, invece, ha annunciato di voler interrompere la conoscenza con Michela…

Come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.