Lunedì 13 febbraio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, non c’è alcuna novità da segnalare in quanto non si è parlato di nessuno dei tre tronisti (Lavinia e Nicole erano presenti in studio, Federico, invece, no).

Per quanto concerne il Trono Over, quindi, Alessandro e Pamela hanno deciso di lasciare insieme il programma. Il cavaliere le ha anche regalato un anello. Armando, invece, vorrebbe iniziare a conoscere Desdemona che, nel frattempo, ha iniziato la conoscenza con tre cavalieri.

Si è scatenata una discussione accesa tra Armando e Gianni Sperti che ha occupato gran parte della registrazione. Sperti ha accusato Armando di non concludere mai nulla con le donne che conosce e di non essere interessato a nessuna. Armando ha fatto intendere che l’unica dama che gli interessava in questo periodo, ossia Antonella, non è più presente nel programma (durante la registrazione, è stato comunicato che Antonella si sta frequentando con Luca al di fuori della trasmissione).

Riccardo, invece, ha deciso di interrompere la sua conoscenza con Michela mentre Ivan è stato rifiutato da ben tre donne, Paola, Desdemona e anche da Tina Cipollari, per cui aveva manifestato un interesse.

