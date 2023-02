Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, venerdì 17 febbraio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti

Tra i nuovi volti che abbiamo visto ieri nel parterre dei cavalieri ecco Ivan, 48 anni. Ha iniziato a conoscere Desdemona e Paola ed ha chiesto il numero anche a Gloria. Inoltre ha rivolto dei complimenti a Tina che, approfittando delle lusinghe dell’uomo, valuta la situazione. Per Gemma, Tina sta uscendo dal proprio ruolo di opinionista. Nel trono classico protagonista Federico. Il tronista ha ancora parecchie questioni in sospeso sia con Carola che con Alice.

Uomini e Donne, puntata 17 febbraio 2023: anticipazioni

Lavinia ha portato in esterna sia Alessio Corvino che Alessio Campoli. L’esterna con Alessio Corvino è andata bene, lui le ha fatto una sorpresa ed è arrivato anche il bacio. Anche l’esterna con Alessio Campoli è stata positiva e, anche in questo caso, c’è stato il bacio. Nicole ha portato in esterna due corteggiatori, decidendo anche di eliminarne uno.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

