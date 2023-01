Nuovo appuntamento in onda oggi giovedì 19 gennaio 2023 con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Uomini e Donne puntata 19 gennaio 2023, dove siamo rimasti

La puntata di ieri è stata caratterizzata soprattutto dal trono classico e da una lite piuttosto accesa tra la tronista Lavinia Mauro e i suoi corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. In particolare, è il rapporto tra Campoli e Lavinia ad essere più in bilico.

Non va meglio per Federico Nicotera, quanti pianti per Carola! La ragazza soffre nel vedere le esterne con Alice e si scatena quando si apre la discussione in studio. Intanto Alice per un po’ ha ‘gongolato’ sulle attenzioni di Federico, ma non per tanto. Federico infatti sceglie Carola per un ballo e Alice resta di stucco.

Uomini e Donne puntata 19 gennaio 2023, anticipazioni

Riccardo Guarnieri e Gloria hanno iniziato il nuovo anno così come avevano annunciato: insieme. I due saranno al centro dello studio raccontando di essersi incontrati a metà strada tra Roma e Taranto.

Biagio continua la conoscenza con Carla. Il cavaliere però ha delle vecchie ruggini con Silvia e saranno di nuovo scintille…

Alessandro si siede davanti a Gemma, Paola, Desdemona, Cristina e Silvia.

