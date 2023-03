Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, martedì 14 marzo 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli, Federico Nicotera e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti

Lavinia si ritrova ancora una volta a dover risolvere le beghe tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Lavinia aveva organizzato un’esterna per A. Campoli ma lui ha deciso di non presentarsi. La discussione è continuata in studio. Lavinia è uscita in esterna con A. Corvino ma di bacio non se ne parla. Riccardo Guarnieri riprova con Roberta di Padua, ma le cose non sembrano andare nel verso giusto per il cavaliere che si ritrova respinto dalla dama, l’impressione è che le cose fra loro non siano del tutto chiare, la dimostrazione? continuano a discutere anche durante i balli.

Uomini e Donne, puntata 14 marzo 2023: anticipazioni e diretta

Si riprenderà dalle discussioni tra Lavinia e i due Alessio. Nicole ha realizzato un’esterna con Cristian: la loro uscita è andata molto bene. In studio, la tronista riprende a discutere con Roberta. Fra le due non scorre buon sangue, infatti la dama del Trono Over aveva espresso interesse per Andrea, corteggiatore di Nicole. Desdemona, invece, sta conoscendo due cavalieri. La stessa sarà poi protagonista di una discussione con Armando Incarnato.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

