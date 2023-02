Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, martedì 14 febbraio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori, come di consueto, è alle ore 14:45 su Canale 5.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Nicole Santinelli) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto Gemma al centro studio davanti a tre uomini, Claudio, Roberto e Michele. Gemma si è lamentata per alcuni comportamenti, definiti maleducati e irrispettosi, che i tre cavalieri hanno tenuto nei suoi confronti.

Successivamente, si è parlato di Claudio. Quest’ultimo, nella scorsa registrazione, aveva deciso di conoscere quattro donne ma, con loro, è stato abbastanza evasivo. Durante la discussione, è saltato fuori che Claudio ha dichiarato a Gabriella di essere innamorato di lei. Quest’ultima, però, non ha creduto alle sue parole. Messo alle strette, Claudio ha dovuto lasciare il programma.

Uomini e Donne, puntata 14 febbraio 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo il confronto tra Riccardo e Ida che ha deciso di parlare con il suo ex compagno dopo un’intervista concessa al magazine ufficiale del programma. Ida sarà accompagnata in studio dal suo attuale compagno, Alessandro, con cui Riccardo avrà una discussione accesa.

Lavinia, invece, ha realizzato due esterne, una con Alessio Corvino e l’altra con Alessio Campoli.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.