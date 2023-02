Nuova puntata in onda oggi, lunedì 13 febbraio 2023, con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, per commentare e raccontare quanto accaduto.

Uomini e donne, puntata 13 febbraio 2023, dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata andata in onda, venerdì 10 febbraio, abbiamo assistito all’uscita dallo studio di Carola, in lacrime, a causa dell’avvicinamento tra Federico e Alice. Intanto, nel trono over, Gloria ha abbandonato il parterre femminile dopo l’ennesima crisi con Riccardo e dopo aver chiesto all’uomo di andare via con lei. Maria De Filippi ha annunciato il ritorno di Ida, insieme ad Alessandro, per un confronto con Riccardo dopo un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne…

Uomini e donne, puntata 13 febbraio 2023, anticipazioni

Dalle anticipazioni, in questa puntata, Lavinia è uscita con entrambi i due corteggiatori. Con Alessio Corvino si è recata in spiaggia e, alla fine, si sono dati un bacio. Con Alessio Campoli, invece, si sono baciati sotto ad un piumone.

In studio è tornata Ida, insieme ad Alessandro, e tra la donna e l’ex fidanzato, Riccardo, è nata un’accesa discussione, tra accuse reciproche.

Dove vederlo in tv e streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni giorno, a partire dalle ore 19:40.

Sul sito di Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Altri contenuti riguardanti il programma, infine, sono disponibili sempre su Witty Tv.