Nuova puntata in onda oggi, giovedì 9 febbraio 2023, con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, per commentare e raccontare quanto accaduto.

Uomini e Donne, puntata 9 febbraio 2023, dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda mercoledì 8 febbraio 2023, Claudio ha visto scendere 4 donne e ha accettato di conoscerle tutte. Confronto tra Pamela e Alessandro con l’uomo non del tutto convinto di continuare la frequentazione con la dama. Messo alle strette da Maria De Filippi di fronte alla possibilità di conoscere altre donne, l’incertezza dell’uomo ha portato Pamela ad alzarsi e chiudere la conoscenza. Nicole, la nuova tronista, ha fatto tre esterne ma ha eliminato già due corteggiatori, mostrando subito una forte chimica con Andrea…

Uomini e Donne, puntata 9 febbraio 2023, anticipazioni

Dalle anticipazioni, Federico ha deciso di portare in esterna solo Alice. Ovviamente Carola l’ha presa male ed è uscita dallo studio, minacciando di non tornare più. Per quanto riguarda il trono Over, Gloria chiede a Riccardo di uscire dal programma con lei ma l’uomo rifiuta. La donna è in lacrime e, a quel punto, è proprio la dama a scegliere di abbandonare il programma. Biagio ha chiesto alle 4 dame scese per Claudio se qualcuna di loro sarebbe interessata ad uscire con lui, portando ad una reazione di Maria De Filippi…

Dove vederlo in tv e streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni giorno, a partire dalle ore 19:40.

Sul sito di Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Altri contenuti riguardanti il programma, infine, sono disponibili sempre su Witty Tv.