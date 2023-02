Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come di consueto, su Canale 5 alle ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Nicole Santinelli) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo visto il lungo confronto tra Riccardo e Gloria.

Gloria ha accusato Riccardo di aver dato troppa confidenza ad una ragazza di 21 anni che gli aveva scritto su Instagram. Riccardo, per non lasciare spazio a dubbi, ha preso il proprio smartphone e l’ha consegnato a Gianni Sperti per far leggere i messaggi.

Armando ha espresso le proprie perplessità sulla coppia che, fuori dal programma, sembra andare d’amore e d’accordo mentre in studio non fa altro che litigare. Armando ha dubbi soprattutto sulla sincerità di Gloria.

Riccardo, intenzionato ad uscire dal programma insieme a Gloria, in studio, ha cambiato idea.

Uomini e Donne, puntata 8 febbraio 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo le esterne di Federico con Carola e Alice. In entrambe le esterne, scatterà il bacio.

Nicole, invece, è uscita con tre corteggiatori. Tra questi, troviamo Andrea, il ragazzo che aveva attirato l’interesse di Roberta del Trono Over.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.