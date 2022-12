Nuovo appuntamento in onda martedì 13 dicembre 2022 con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Uomini e Donne puntata 13 dicembre 2022, anticipazioni, dove siamo rimasti

Continua la puntata andata in onda lunedì 12 dicembre. In studio sono tornati Ida e Alessandro per raccontare la loro frequentazione. Tutto procede nel migliori dei modi e la coppia è apparsa innamorata e affiata in centro studio. Riccardo, l’ex storico della dama, ha deciso di uscire dagli studi per poi rientrare solo successivamente e parlare delle sue conoscenze con Gloria e Rosita. Entrambe le frequentazioni, però, si sono concluse (con relative polemiche). La puntata ha visto anche un’accesa discussione tra Pinuccia e Alessandro che ha portata anche l’intervento di Maria De Filippi per placare gli animi…

Federico, invece, ha portato in esterna sia Carola che Alice. Federico e Carola si sono chiariti e, al termine del chiarimento, è scattato anche il bacio.

Uomini e Donne puntata 13 dicembre 2022, anticipazioni

In base a quanto emerso dalle anticipazioni, Pinuccia e Tina discuteranno durante la puntata e, quanto sembra, Pinuccia fingerà di svenire.

Dove vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Successivamente, si potrà rivedere o recuperare la puntata su Witty Tv dov’è possibile anche vedere altri contenuti riguardanti il programma.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 20, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.