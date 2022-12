Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che, dopo il “ponte” dell’Immacolata, torna in onda oggi, lunedì 12 dicembre 2022, con un nuovo appuntamento su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda lo scorso 7 dicembre, abbiamo visto Gemma discutere in modo molto acceso con l’ultimo cavaliere giunto in studio per lei ossia Mario. Gemma ha accusato Mario di essere interessato ad un’altra donna, Pamela, e di essersi avvicinato a lei più per motivi di visibilità che per altro. Maria De Filippi ha anche implicitamente invitato Mario a lasciare il programma.

Biagio, invece, ha cercato di recuperare il suo rapporto con Silvia. Maria De Filippi si è innervosita anche con Biagio, affermando in pratica che il suo interesse per la donna non è veritiero.

Uomini e Donne, puntata 12 dicembre 2022, anticipazioni

Ida e Alessandro torneranno in studio come ospiti per raccontare come sta procedendo la loro frequentazione.

Tina Cipollari, invece, litigherà nuovamente con Pinuccia. Quest’ultima fingerà anche di svenire.

Federico, invece, ha portato in esterna sia Carola che Alice. Federico e Carola si sono chiariti e, al termine del chiarimento, è scattato anche il bacio.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Inoltre, su La5, a partire dalle ore 20 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.