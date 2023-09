Nuovo appuntamento con Uomini e Donne martedì 12 settembre 2023. Il people show condotto da Maria De Filippi andrà in onda con una nuova puntata a partire dalle 14.45 circa. In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti. Noi di TvBlog vi diamo appuntamento per seguire, insieme, minuto per minuto, la puntata.

Uomini e Donne, dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda lunedì 11 settembre 2023, sono stati ospiti in studio Perla e Mirko, ex protagonisti di Temptation Island. La coppia, al termine del programma, si era lasciata, continuando la frequentazione con i due tentatori conosciuti all’interno del reality. In studio, c’è stato il primo confronto dopo l’addio al falò di confronto.

Presente anche Gemma che ha conosciuto un cavaliere, sceso in studio appositamente per lei. Inoltre Pinuccia ha cantato il suo nuovo singolo…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 settembre 2023

In base alle anticipazioni della puntata di martedì 12 settembre, per quanto riguarda il Trono Classico, sono stati presentati ufficialmente in studio i tre nuovi tronisti, Brando, Cristian e Manuela. Su TvBlog, sono disponibili le tre schede singole di quelli che saranno i protagonisti del Trono Classico di questa prima parte di stagione.

Per quanto concerne il Trono Over, assenti Armando e Riccardo.

Presenti in studio anche altri due volti di Temptation Island, Francesca e Manuel.

Dove vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.