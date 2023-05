Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda oggi, venerdì 12 maggio 2023, con l’ultima puntata di quest’edizione. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5, come di consueto, è per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (l’unica rimasta è Nicole Santinelli) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto una lunga discussione che ha coinvolto Gemma, Elio, Gabriella e Claudio.

Gabriella è stata criticata da Gemma e Carla perché, al termine della scorsa registrazione, ha abbracciato Elio, nonostante le loro recenti incomprensioni.

Claudio e Gabriella, al centro studio, hanno dichiarato di aver superato la discussione che hanno avuto e di aver ritrovato la serenità. Carla ha nuovamente criticato la coppia, ribadendo di essere stata presa in giro da Claudio.

Tina Cipollari, invece, per provocare Elio, è entrata in studio con un vassoio con burro e ricotta e ha iniziato a mangiare davanti a lui, insieme a Gemma. Quest’ultima ha nuovamente criticato Elio per aver usato una sua immagine come foto profilo su Whatsapp.

Uomini e Donne, puntata 12 maggio 2023: anticipazioni

Nella puntata di oggi, vedremo la scelta di Nicole Santinelli che prenderà la sua decisione tra i due suoi corteggiatori, Carlo e Andrea. Andranno in onda le sue due ultime esterne e, successivamente, assisteremo alla scelta che avverrà in studio.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

