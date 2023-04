Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, mercoledì 12 aprile 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e donne: dove eravamo rimasti

Armando Incarnato è stato accusato da Aurora di avere un manager e di farsi seguire da un’agenzia. A supportarla anche Riccardo Guarnieri. Gianni Sperti l’ha attaccato, ricordandogli tutte le volte in cui lui, in prima persona, in passato, aveva rivolto la stessa accusa ad altri componenti del parterre. Aurora ha anche aggiunto che questa estate abbia fatto il provino per il Grande Fratello Vip.

Armando è andato su tutte le furie ed ha chiesto esplicitamente a Maria de Filippi di trovare delle prove che possano accertare quanto detto da Aurora. In caso contrario il cavaliere si è augurato che Aurora abbandoni la trasmissione.

Uomini e donne: puntata 12 aprile 2023, anticipazioni

Il caso di Armando terrà banco anche in questa puntata. Intanto Roberta ha conosciuto un uomo giunto in studio per lei ma ha deciso di non tenerlo. Uno dei corteggiatori di Nicole taglierà la corda scegliendo di eliminarsi.

Uomini e donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.

