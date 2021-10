Marco Frittella dallo scorso lunedì non è al timone di Unomattina. La notizia, che è passata inosservata ai più, non destando particolare clamore, diventa ancora più significativa se si considera che al fianco di Monica Giandotti non è arrivato nessun volto del Tg1 in sostituzione di Frittella, come invece si era soliti fare in passato in casi di questo genere – non solo lo scorso anno quando Barbara Capponi prese le redini dello studio mentre Monica Giandotti era in quarantena e Marco Frittella era assente per altre ragioni.

Lunedì scorso, aprendo la nuova settimana, Monica Giandotti ha così giustificato l’assenza del collega:

Marco Frittella ha avuto un piccolo incidente di percorso, però sta bene, ci guarda da casa e lo aspettiamo presto in studio. Marco mi manchi: sbrigati a tornare!

Nei giorni scorsi la Giandotti è tornata altre volte a salutare Frittella, così come fatto anche al termine della puntata di oggi, quando ha comunicato il rientro del collega:

Lunedì mattina tornerà Marco Frittella, che saluto.

Per cinque giorni Unomattina è rimasta quindi nelle mani della sola Monica Giandotti, che ha dimostrato comunque di essere anche in solitaria un ottima padrona di casa, confermando quanto di buono aveva già fatto vedere in passato alla conduzione di Agorà estate.

La mancata sostituzione di Frittella ha permesso di apprezzare all’interno di Unomattina qualcosa di pressoché inedito, ovvero una conduzione singola, a differenza della solita coppia di giornalisti (con il perfetto bilanciamento fra volto indicato dalla rete e volto indicato dal Tg1) a cui si è stati abituati negli ultimi anni.

In tale occasione il Tg1 probabilmente non ha rivendicato un proprio spazio all’interno del contenitore mattutino come fatto in passato in altre occasioni. Solo per citare una di queste, lo scorso marzo il cdr inviò al direttore Giuseppe Carboni, all’allora amministratore delegato Rai Fabrizio Salini e al direttore di Rai 1 una dura lettera in cui si accusava la Rete di aver “sfrattato e messo ai margini letteralmente il ruolo del Tg1 con un’imbarazzante emarginazione della collega Barbara Capponi“, che aveva sostituito in quella circostanza Marco Frittella, come già ricordato in apertura.

Con un atteggiamento più morbido del cdr del Tg1, questa volta invece si è potuta vedere addirittura una conduzione in solitaria per un’intera settimana, un’ipotesi che ha più volte solleticato la mente di Stefano Coletta, ma che al momento non si è potuta concretizzare per la mancanza di risorse. Una prima prova in vista di nuovi cambiamenti in futuro? Non diciamolo troppo forte, altrimenti qualcuno si arrabbia, anche se in questi giorni pochi parrebbero essersene accorti…