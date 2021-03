Ancora un cambio alla conduzione di Unomattina. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, nella puntata di domani, mercoledì 10 marzo 2021, non ci sarà Marco Frittella. In studio al suo posto, alla guida dello storico contenitore di Rai1, dovrebbe esserci Barbara Capponi del Tg1. Presente Monica Giandotti, la quale, come oggi, sarà collegata direttamente da casa, essendo in quarantena dopo aver avuto un contatto con una persona che è successivamente risultata positiva.

Si tratta dell’ennesimo imprevisto per Unomattina, anche se in questo caso il forfait di Frittella non sarebbe legato, stando a quanto apprendiamo, a questioni di covid.

La Capponi dovrebbe in particolare occuparsi degli spazi del Tg1 all’interno di Unomattina, mentre la conduzione generale di UNomattina sarà affidata alla ‘titolare’ Giandotti. La quale oggi ha annunciato così la sua assenza in studio:

Per il rispetto delle normi anti-Covid sono a casa per aver avuto un contatto con una persona poi risultata positiva. Può succedere facendo il nostro lavoro: molti italiani lo sanno. Per il momento sto bene, però per un po’ dovremo vederci in queste condizioni.

Negli ultimi giorni la tv italiana è tornata a fare i conti con le assenze giustificate dei conduttori (d’altronde in tutto il Paese i casi continuano a salire, oggi sfiorata quota 20 mila unità).

Il caso più clamoroso è quello di Tiziana Panella: costretta a stare a casa già da martedì 23 febbraio, la giornalista non è riuscita a tornare alla conduzione di Tagadà su La7, perché entrata nuovamente a contatto con un’altra persona risultata poi positiva (al suo posto è stato promosso Alessio Orsingher).

Dunque, con Unomattina l’appuntamento è per domani su Rai1 a partire dalle ore 6.45. A condurre Monica Giandotti, in collegamento da casa.