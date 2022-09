Unomattina 2022/2023: puntata oggi, orario, conduttore

Unomattina è il contenitore mattutino di Rai 1 in onda dal 22 dicembre 1986. Con l’edizione 2022/2023 giunge alla sua trentasettesima edizione.

Unomattina, il programma

La trasmissione fino ad oggi è stata focalizzata sull’attualità, l’approfondimento delle principali notizie di cronaca, salute, temi sociali, politica ed è stata fin dalla sua nascita in collaborazione tra la rete ed il Tg1. Dalla scorsa estate è passata in gestione esclusivamente a Rai 1 cambiando forma e contenuti, inaugurando un nuovo corso per il programma e lasciando argomenti come politica e cronaca al nuovo TgUnomattina che occupa una larga fascia del daytime, tra le 7:15 e le 9.

Al centro di Unomattina continuerà ad esserci l’attualità ma centrata più sulle tematiche attuali come ambiente, clima, energia, medicina, spettacolo, costume e società.

Unomattina, conduttore

Massimiliano Ossini è il conduttore della nuova stagione, lo ha confermato indirettamente in un’intervista rilasciata lo scorso agosto dopo il retroscena TvBlog del 4 luglio 2022. Per Ossini si tratta della prima volta alla versione invernale del programma dopo aver condotto due versioni estive, nel 2018 e 2022.

Per Unomattina invece si tratta di una novità in quanto è la prima edizione condotta da un unico conduttore e non più nella formula in coppia.

Da dove va in onda Unomattina?

Lo studio da dove va in onda è il numero 3 del Centro di Produzione di Saxa Rubra in Roma. Per l’edizione 2022/2023 la scenografia è stata rinnovata con un nuovo design. Si può notare come nel nuovo logo, il titolo della trasmissione è presentato come 1Mattina.

Quando inizia Unomattina 2022?

La prima puntata della nuova stagione va in onda lunedì 12 settembre 2022 su Rai 1.

A che ora va in onda Unomattina?

Va in onda all’interno del daytime mattutino di Rai 1.

Dalle ore 9:00 (subito dopo il Tg1 mattina) fino alle 9:50.

Unomattina diretta puntate

Tutte le puntate si possono seguire in live streaming sul sito ufficiale di Rai Play nella sezione “dirette”. Nello stesso sito è possibile recuperare gli appuntamenti del programma nella pagina dedicata.