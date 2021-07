Nuovo appuntamento con Uno Weekend in arrivo su Rai1. Il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi tornerà in onda sabato 17 e domenica 18 luglio con la quinta e la sesta puntata stagionale.

TvBlog è in grado di anticipare la folta schiera di ospiti previsti.

Nell’appuntamento di sabato di Uno Weekend i conduttori faranno colazione con il campione del mondo del 1982 Fulvio Collovati, mentre per lo spazio fitness ci sarà il judoca Marco Maddaloni. Spazio anche all’oroscopo, con Paolo Fox in collegamento Skype. Per lo spazio riservato agli animali, ecco Carmen Russo in studio con il suo cane. Ed ancora per un talk dedicato al confronto generazionale ci saranno Manuela Villa, Sal Da Vinci e suo figlio Francesco. Infine, lo spazio ballo sarà animato da Stefano Oradei di Ballando con le stelle.

Nell’appuntamento di domenica si collegherà da Capri Peppino di Capri, mentre l’ex campione di motociclismo Max Biaggi lo farà da Montecarlo. Il pranzo domenicale sarà in compagnia di Emanuela Folliero, in collegamento da Finale Ligure. Infine un talk sull’amore con Manuela Arcuri, Paolo Conticini e il ballerino Raimondo Todaro, di cui nei mesi scorsi si è parlato per un flirt con Elisa Isoardi (con cui faceva coppia a Ballando con le stelle).

Ricordiamo che Uno Weekend è un programma di Daniela Attilini e Vincenzo Galluzzo, scritto con Emanuela Imparato, Paola Di Pietro, Simone Pinelli, Vilma Tiberi e con il contributo di Barbara Cinque, Cinzia De Filippis, Lorena Magliocco, Armando Perna e Vincenzo Vollero. La regia, invece, è di Luigi Rizza.

Uno Weekend numeri sta registrando ascolti che in termini di share si aggirano intorno al 20%.