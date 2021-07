Dopo il buon debutto, soprattutto dal punto di vista degli ascolti, di settimana scorsa, torna domani e domenica Uno Weekend, il nuovo programma estivo del fine settimana mattutino di Rai 1. Anna Falchi e Beppe Convertini, padroni di casa della trasmissione, accoglieranno nelle prossime due puntate numerosi ospiti, continuando a raccontare e seguire, come fatto da gran parte della programmazione televisiva di questi giorni, la scomparsa di Raffaella Carrà e la finale degli europei di calcio raggiunta dalla Nazionale guidata da Roberto Mancini.

Per la puntata di sabato, dedicata ai mercati, Uno Weekend si collegherà con Barbara Di Palma da Napoli, mentre con Paolo Notari da Vinci, piccolo comune toscano, facente parte della città metropolitana di Firenze. Nell’appuntamento di domani, che vedrà inoltre uno spazio dedicato a Raffaella Carrà al quale prenderanno parte Maurizio Costanzo ed Enzo Paolo Turchi, ci sarà come sempre l’oroscopo di Paolo Fox.

La puntata di domenica 11 luglio, invece, sarà caratterizzata ancora una volta dal “pranzo della domenica”, che darà l’occasione di collegarsi da Milano con Alex Belli e la moglie Delia Duran, convolati a nozze solo alcuni giorni fa. Per lo spazio dedicato ai sentimenti e all’amore saranno in studio Annalisa Minetti e Gilles Rocca, mentre saranno collegati via Skype Gigi e Ross e la professoressa Chiara Simonelli.

A poche ore dalla finale Italia-Inghilterra non mancherà poi un talk dedicato proprio all’attesa di tale match: in studio Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero, mentre in collegamento, oltre al vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale e il suo compagno di scrivania a Wembley, Claudio Marchisio, saranno presenti Stefano Tacconi, Marco Parolo e Nicola Legrottaglie.

Uno Weekend è un programma di Daniela Attilini e Vincenzo Galluzzo, scritto con Emanuela Imparato, Paola Di Pietro, Simone Pinelli, Vilma Tiberi e con il contributo di Barbara Cinque, Cinzia De Filippis, Lorena Magliocco, Armando Perna e Vincenzo Vollero. La regia è di Luigi Rizza.