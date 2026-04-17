Uno sbirro in Appennino perde terreno, Pio e Amedeo al 19,3% di Share. I dati Auditel del 16 Aprile 2026

Uno sbirro in Appennino perde terreno rispetto a Pio e Amedeo. Cologno Monzese ha la meglio su Canale 5 anche nel preserale con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che supera Affari Tuoi.

Uno sbirro in Appennino perde punti dopo la prima puntata. Il secondo slot della fiction con Claudio Bisio e Valentina Lodovini ottiene il 19% di Share. Siamo di fronte a un calo sostanziale. Almeno tre punti rispetto all’esordio di una settimana fa, mordente che manca e finisce a vantaggio in termini numerici di Pio e Amedeo.

L’ultima puntata di Stanno Tutti Invitati su Canale 5 ottiene il 19,3%. Piccola ma sostanziale differenza che premia, in questo caso specifico, Cologno Monzese. Viale Mazzini con la rete ammiraglia ha perso punti importanti per strada che sono stati dirottati su altro. Rai2 sceglie Ore 14 Sera al 6,1% di Share, mentre Rai3 propone Splendida Cornice con Geppi Cucciari che arriva al 6,3% di Share. Rete4 si attesta sul 6,9% di Share con Dritto e Rovescio.

Uno sbirro in Appennino cala rispetto a Pio e Amedeo

Italia Uno, invece, conquista il 4,5% di Share con Armor. La7 ritrova In Viaggio con Barbero al 2,4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,9% di Share con Nottingham Forest-Porto. Il match di Europa League catalizza in massa gli appassionati di calcio rispetto a un pubblico più occasionale che sceglie esclusivamente le sfide più importanti per le italiane in corsa. L’eliminazione del Bologna dalla competizione ha tolto ogni prospettiva europea nell’anno corrente per l’Italia.

Nove ottiene il 2,1% di Share con Cash or Trash – La Notte dei Tesori e il Re Scorpione, sul Canale 20 raggiunge l’1,7% di Share. SWAT su Rai4 non va oltre lo 0,9% di Share. Hostage su Iris si accontenta dell’1,8% di Share. Su RaiMovie Caccia all’Agente Freegard non va oltre l’1,2% di Share.

La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi

I Mercenari – The Expendables si spingono all’1,6% di Share su Cielo. Pechino Express totalizza il 2,6% di Share su SkyUno. La sfida nel preserale generalista italiano se l’è aggiudicata La Ruota della Fortuna al 24,4% di Share contro Affari Tuoi fermo al 22,4% di Share. Gerry Scotti e Stefano De Martino proseguono a darsi battaglia in una disputa catodica sempre più accesa.