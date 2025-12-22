Samira Lui, dopo mesi a La Ruota della Fortuna svela cosa le ha detto Pier Silvio Berlusconi: le parole dietro le quinte
Samira Lui, grande protagonista de La ruota della fortuna, rompe il silenzio e svela cosa le ha detto Pier Silvio Berlusconi dietro le quinte.
Tra le protagoniste dell’ultimo anno televisivo c’è sicuramente Samira Lui, collega di Gerry Scotti a La ruota della fortuna, programma che sta regalando ascolti importantissimi a Mediaset incollando circa 5 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi ogni sera e un grande successo alla stessa Samira che, dopo essere stata una professoressa dell’Eredità ed essere stata una concorrente del Grande Fratello, ha spiccato il volo entrando tutti i giorni nelle case degli italiani.
Bellissima, preparata e professionale, il futuro televisivo di Samira Lui è roseo e, nei prossimi mesi, potrebbe tuffarsi in nuove avventure. Il suo nome, infatti, continua ad essere accostato non solo al Festival di Sanremo 2026 ma anche ad un altro programma Mediaset pronto a tornare in tv.
Samira Lui: tra “Ok, il prezzo è giusto” e le sirene di Sanremo
Il nome di Samira Lui, grazie al successo che sta ottenendo con La ruota della fortuna, è attualmente al centro della programmazione di Mediaset. Dalla parti di Cologno Monzese, infatti, sono pronti a scommettere sul talento di Samira il cui nome è stato anche accostato a Ok, il prezzo è giusto. La storica trasmissione condotta con grandissimo successo da Iva Zanicchi tornerà in onda nei prossimi mesi su canale 5 ma, attualmente, la conduzione non è stata ancora decisa.
Il nome in pole sembrerebbe essere proprio quello di Samira anche se, per il momento, si tratta di semplici rumors non essendoci alcuna ufficializzazione. Il nome della Lui, però, continua ad essere accostato anche al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice accanto a Carlo Conti. Tuttavia, la realtà dei fatti sembra aver preso un’altra direzione e, dalle ultime dichiarazioni di Samira, sembrerebbe che il Festival non sarà il suo prossimo impegno.
Intervistata dal settimanale Chi, Samira Lui ha affrontato per la prima volta l’argomento Sanremo, confermando quanto già anticipato dall’AD Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, il quale durante la consueta cena di Natale con la stampa, aveva dichiarato che non vi era stato alcun contatto ufficiale con la Rai e invitando la giovane conduttrice alla prudenza.
“È la verità, non ho avuto alcun contatto” – ha ammesso Samira con estrema sincerità – “Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna, quella è la mia scalinata”. Una dichiarazione che mette un punto fermo sulle speculazioni riguardanti la sua presenza all’Ariston.
Per il momento, dunque, il futuro di Samira Lui resta saldamente ancorato a Canale 5. Dietro il mancato approdo di Samira a Sanremo potrebbe esserci sia una scelta artistica che un clima di “guerra fredda” tra Rai e Mediaset.