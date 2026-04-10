Uno Sbirro in Appennino parte bene all’esordio su Raiuno, Pio e Amedeo su Canale 5 restano leggermente indietro. Nel preserale Gerry Scotti supera Stefano De Martino in extremis. I due format sono praticamente equivalenti.

Uno Sbirro in Appennino ferma Pio e Amedeo, Scotti supera in extremis De Martino. I dati Auditel del 9 Aprile 2026

Uno Sbirro in Appennino comincia la propria cavalcata televisiva nel migliore dei modi. La fiction con Claudio Bisio e Valentina Lodovini tra i protagonisti ottiene il 23,7% di Share. Un punteggio che alimenta la voglia del pubblico di storie nuove con temi profondamente toccanti. La rete ammiraglia di Mediaset soffre la concorrenza di Viale Mazzini: Pio e Amedeo con Stanno Tutti Invitati non vanno oltre il 17,1% di Share.

Questo conferma la preferenza di serie originali rispetto all’intrattenimento da parte del pubblico che, ogni volta, con una fiction orienta il consenso da una parte o dall’altra. Indipendentemente dall’azienda televisiva di riferimento. Le reti cadette hanno compiuto scelte diverse: Rai2 ritrova Ore14Sera con Milo Infante che porta la trasmissione al 6,2% di Share. Un punto sotto per Geppi Cucciari con Splendida Cornice, in calo rispetto alle scorse settimane.

Uno Sbirro in Appennino leader di ascolti all’esordio

Rete4 propone Dritto e Rovescio al 5,9% di Share, mentre Italia Uno punta su Sleepless – Il giustiziere al 4,2% di Share. La7 ritrova Piazzapulita arrivando al 7% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, scommette sull’Europa League con la sfida tra Porto e Nottingham Forest conquistando il 3,1% di Share. Nove sceglie un grande classico come Cash or Trash – La Notte dei Tesori arrivando all’1,6% di Share.

1,2% di Share per il Canale 20 che seleziona La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone. Stesso punteggio per Rai4 che ritrova un grande classico seriale come SWAT. RaiMovie non va oltre lo 0,9% con Shaft. TopCrime fa affidamento su un evergreen: Law&Order – Unità Speciale tocca quota 1,2% di Share. Pechino Express, su SkyUno, ottiene il 2,5% di Share.

Gerry Scotti supera Stefano De Martino

La sfida nel preserale italiano vede La Ruota della Fortuna leggermente avanti rispetto ad Affari Tuoi: Gerry Scotti raggiunge quota 23,8% di Share contro il 23,7% di Stefano De Martino. La battaglia dell’access continua.