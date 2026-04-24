Uno Sbirro in Appennino al 20,1% di Share, Forbidden Fruit si arrende al 13,4%. I dati Auditel del 23 Aprile 2026

Uno Sbirro in Appennino ritrova l’abbrivio che viene dedicato alle grandi fiction della rete ammiraglia Rai. La serie con Claudio Bisio protagonista ottiene il 20,1% di Share. Ascolti che fanno ben sperare per il gran finale previsto per giovedì prossimo 30 aprile 2026. La rete ammiraglia Mediaset invece deve fare i conti con il ritmo e la cadenza di Forbidden Fruit.

La soap non va oltre il 13,4% di Share. Cologno Monzese sta facendo fatica con il titolo d’importazione rispetto alle produzioni originali. Le reti cadette, invece, hanno scelto diversamente: Rai2 propone Ore14Sera che, con Milo Infante alla conduzione, arriva al 7% di Share. Rai3 sceglie Splendida Cornice, condotto da Geppi Cucciari, attestandosi sul 6,6% di Share. Rete4 con Dritto e Rovescio si accontenta del 6% di Share. Italia Uno, invece, propone la versione classica de Le Iene che guadagna il 9% di Share.

Uno Sbirro in Appennino supera il 20% di Share

Veronica Gentili e Max Angioni fanno ancora la differenza sulla rete di Cologno Monzese. La7 arriva al 6,7% di Share con PiazzaPulita e le inchieste di Corrado Formigli che guardano anche all’approfondimento. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona il grande classico Innocenti Bugie arrivando al 2% di Share.

Nove opta per Chernobyl e si fa bastare l’1,4% di Share. Batman Begins sul Canale 20 arriva al 2,5% di Share. SWAT si ferma all’1,2% di Share, mentre Assassins si spinge all’1,4% di Share. Stesso punteggio per L’immortale su RaiMovie, mentre su SkyUno Pechino Express guadagna il 2,6% di Share.

Stefano De Martino supera Gerry Scotti

In access prime time Stefano De Martino batte ancora Gerry Scotti. Quest’occasione ha visto Affari Tuoi prevalere di un punto su La Ruota della Fortuna: 24,2% contro 23,1% di Share. I due formati proseguono a darsi battaglia. De Martino, in queste ultime settimane, sta mostrando una maggiore continuità rispetto alla concorrenza. I margini restano comunque molto sottili. La sfida per il leader del preserale è ancora aperta.