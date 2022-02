Uno di Noi Sta Mentendo, se questa frase vi suona familiare o siete stati interrogati dalla polizia oppure siete abbonati a Netflix. Dallo scorso venerdì 18 febbraio 2022 è arrivata in streaming una serie tv teen mystery drama ambientata in un liceo in cui un ragazzo muore e qualcuno che era con lui probabilmente non racconta la verità. Uno di Noi Sta Mentendo nel giro di pochi giorni sta scalando la Top Ten italiana e non solo, anche nel Regno Unito ha raggiunto subito i vertici della classifica.

Adolescenti, scuola, drammi e misteri sono la formula vincente per la serie tv che ha già messo nel mirino Inventing Anna ormai da diversi giorni stabilmente al primo posto dei titoli più visualizzati della piattaforma di streaming. L’aspetto più assurdo è che negli Stati Uniti Uno di Noi Sta Mentendo è una serie tv Peacock Original prodotta da Universal. Il primo episodio della serie tv è stato diretto da Jennifer Morrison che era la protagonista di Once Upon A time.

Uno di Noi Sta Mentendo, la trama

Punto di partenza della serie tv Uno di Noi Sta Mentendo che sta spopolando su Netflix, è l’omonimo romanzo di Karen M. McManus pubblicato nel 2017 (in Italia da Mondadori) e che per 166 settimane è stato nella classifica dei best seller del New York Time.

Il titolo della serie tv e del romanzo riassume sostanzialmente il nocciolo della vicenda: qualcuno mente. La storia è ambientata in un liceo dove Simon, il classico nerd della scuola deciso più a destabilizzare lo status sociale degli altri che a vivere la propria vita, ha creato un app con cui ogni settimana rivela dettagli scabrosi sui suoi compagni. Un modo per vendicarsi degli anni di emarginazione.

Particolarmente presi di mira sono Addy la classica cheerleader popolare e perfida, Browny la secchiona che pensa solo al proprio futuro, Cooper atleta segretamente gay e il classico bel biondo cattivo ragazzo che incontriamo mentre scappa dalla stanza di una ragazza più grande e tra le altre cose è anche un piccolo spacciatore. I cinque si ritrovano in punizione insieme ma all’improvviso Simon ha una reazione allergica e muore. Ma è stato un incidente o uno dei 4 ha qualcosa da nascondere.

Uno di Noi Sta Mentendo scala la classifica della Top Ten di Netflix come prodotto perfetto per l’algoritmo. Unendo un pizzico di The Breakfast Club, un bel po’ di Gossip Girl e una spruzzata di Pretty Little Liars, spunterà facilmente tra i titoli da vedere per gran parte degli account della piattaforma. L’effetto bandwagon contribuisce poi a far crescere il volume di visualizzazioni della piattaforma. E il gioco perfidamente perfetto della piattaforma (scusate le involontarie allitterazioni) è fatto.

Uno di Noi Sta Mentendo, il cast

Attori giovani ed emergenti sono i protagonisti di Uno di noi sta mentendo, nomi che dovremo imparare a conoscere, come Annalisa Cochrane che interpreta Addy, Chibuikem Uche che è Cooper, Marianly Tejada è Bronwyn, Cooper van Grootel è Nate mentre Mark McKenna è Simon.

Berrett Carnahan è Jake il capitano della squadra di football e fidanzato di Addy, Jessica McLeod è Jane la migliore amica di Simon, Melissa Collazo è Maeve sorella di Bronwyn. Jacque Drew è invece il detective Wheeler, Karim Diane è Kris il fidanzato segreto di Cooper mentre Zenia Marshall è Keely la ragazza ufficiale di Cooper.

Uno di Noi Sta Mentendo, la seconda stagione si fa

Lo scorso gennaio Peacock ha ordinato una seconda stagione di Uno di Noi Sta Mentendo con Erica Saleh, autrice dell’adattamento della sceneggiatura del pilot, che prenderà il posto di Dario Madrona come showrunner della serie tv, con Madrona che resterà come produttore. Senza fare spoiler si può anticipare che gli spettatori saranno soddisfatti dal finale che chiude il mistero stagionale aprendo però le porte con un cliffangher alla seconda stagione.

La seconda stagione sarà girata in Nuova Zelanda come la prima come ha sottolineato la presidente di UCP Beatrice Springborn annunciando il rinnovo “sapevamo fosse una serie straordinaria”.

Uno di Noi Sta Mentendo da Peacock a Netflix

Come detto anche nell’introduzione, Uno di Noi Sta Mentendo (One of Us Is Lying in originale) è una produzione Universal ordinata dalla piattaforma di streaming Peacock negli Stati Uniti, tra i pochi titoli della piattaforma a suscitare attenzione tra il pubblico americano. Nonostante questo i diritti della serie tv sono stati venduti al di fuori degli USA a Netflix che per coincidenza l’ha rilasciata in Italia proprio pochi giorni dopo lo sbarco di Peacock come brand all’interno di Sky e NOW.

Probabilmente ha prevalso l’interesse di Universal di vendere i diritti a livello internazionale piuttosto che affidarsi alla distribuzione interna tramite Peacock che non avrà un’espansione internazionale. Infatti il brand Peacock sarà presente nei paesi dove c’è Sky, mentre in altri paesi europei in cui Sky non è presente Paramount e Universal hanno stretto un accordo per dar vita a SkyShowtime, una piattaforma con cui veicolare contenuti di entrambi i gruppi e in questi paesi nè Paramount+ nè Peacock sono previsti in modo indipendente.