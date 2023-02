Ad ottobre 2021 raccontammo da queste colonne, in anteprima, il rischio chiusura per Una pezza di Lundini (e per altri titoli, che effettivamente non videro mai la luce). La Rai si affrettò ad emettere un comunicato col quale rassicurò il pubblico, spiegando che il programma di Giovanni Benincasa con protagonista Valerio Lundini sarebbe tornato nella primavera del 2022. Così fu effettivamente (con prestigioso e sorprendente cameo di Roberto Benigni nella puntata finale).

Alcuni mesi dopo – esattamente a giugno 2022 – Fanpage fece notare come nei palinsesti Rai appena presentati non fosse presente Una pezza di Lundini. Anche in quel caso – tu guarda le coincidenze – Viale Mazzini intervenne pubblicamente per smentire la cancellazione del programma di seconda serata e per annunciare che Una pezza di Lundini avrebbe avuto spazio nella primavera del 2023.

Alle porte della primavera del 2023 – cioè oggi – ancora non c’è traccia di Una pezza di Lundini. Che, quindi, non è previsto in palinsesto, neanche in quello della primavera, visibile da qualche giorno attraverso i listini di Rai Pubblicità.

Dunque, Una pezza di Lundini non andrà in onda in questa stagione. Una scelta che al momento non ha ricevuto spiegazione ufficiale da parte della Rai, né tantomeno della produzione, firmata Stand By Me. A ciò si aggiunga il mistero intorno all’utilizzo di Valerio Lundini che, a parte Radio 2, La Conferenza Stampa (disponibile solo su RaiPlay) e sporadiche ospitate, sembra essersi preso un anno di pausa dalla televisione (per sua volontà?). E pensare che da buona parte di critica e di pubblico (soprattutto quello più giovane) nella scorsa stagione e in quella ancora precedente era stato considerato una delle più piacevoli scoperte del piccolo schermo.