Una nuova vita, la fiction di Canale 5 tra voglia di rivalsa e sentimenti: Anna Valle torna protagonista sul piccolo schermo

Una nuova vita, Anna Valle e Daniele Pecci protagonisti della fiction Mediaset che partirà dal prossimo 28 gennaio 2026. Una vera e propria storia familiare che sfocia nel crime più coinvolgente.

Canale 5 prosegue con l’obiettivo stagionale di Pier Silvio Berlusconi, la parola d’ordine è chiara: creare. Cologno Monzese si è riproposta, dopo aver maturato grande consapevolezza e consenso nell’intrattenimento, di concentrarsi anche sulle fiction. Berlusconi, con il nuovo anno, intende incentivare la quota delle storie da raccontare per garantire agli estimatori un’offerta seriale degna della concorrenza. Le fiction Rai sono sempre state un punto di forza: vessillo che, anche Mediaset, vuole arrivare a sventolare.

La soluzione è semplice: puntare su temi riconoscibili che possono coinvolgere il pubblico. L’attesa è finita, Canale 5 da gennaio 2026 ha cominciato a mostrare gli artigli in termini televisivi. Il successo di A testa alta, con Sabrina Ferilli protagonista, va proprio in questa direzione. Le frecce all’arco di Berlusconi, però, sono ancora tante. La prossima, nello specifico, scocca il 28 gennaio 2026.

Una nuova vita, la fiction di Canale 5 si arricchisce di un nuovo prodotto

Arriva su Mediaset Una nuova vita, fiction che vedrà protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. L’inversione di rotta, tuttavia, rispetto al passato è chiara: Cologno Monzese non punta più esclusivamente alla forza del cast, ma intende sottoporre all’attenzione della platea televisiva storie dalla forte caratterizzazione emotiva che riguardino, come tematiche, la stretta attualità.

Sabrina Ferilli – in A testa alta: il coraggio di una donna – ha portato alla ribalta temi delicati come il revenge porn e l’utilizzo sconsiderato dei social. Anna Valle e Daniele Pecci si faranno carico di riscatto sociale e sentimenti: Una nuova vita racconta la storia di Vittoria Greco, madre e moglie felice. Oltre che medico con una brillante carriera. La serenità della donna viene minata da un incidente in montagna, in cui a perdere la vita è suo marito. Circostanza per cui la dottoressa viene condannata senza appello. Otto anni di galera sono un percorso tutt’altro che facile da sopportare.

Anna Valle e Daniele Pecci protagonisti

Terminata la pena, Vittoria Greco deve ricostruirsi un’immagine e una credibilità. Lo fa tornando al proprio paese: San Martino di Castrozza. Lei ha un unico obiettivo, dopo aver conseguito la specializzazione in Medicina Generale, riconquistare la fiducia del figlio Matteo. Interpretato da Gabriele Rizzoli. In questo nuovo percorso professionale ed emotivo, la Greco dovrà guardarsi dalla diffidenza della gente, lo scetticismo dell’opinione pubblica è una mannaia che non perdona. Per questo la dottoressa, una volta ottenuta la libertà, si avvicina a Marco Premoli (Daniele Pecci). Un avvocato arrivato in valle per ritrovare la figlia Asia, Anna Godina interpreterà la giovane.

Insieme cercheranno di ricostruire Una nuova vita, ciascuno con le proprie fragilità ma anche con importanti sfide da vincere. Una fiction che strizza l’occhio al crime, la vicenda si pone come un giallo, senza dimenticare la passione e la forza dei sentimenti. C’è tutto per poter fare la differenza. Appuntamento a partire dal 28 gennaio 2026. La serie è disponibile anche su Mediaset Infinity per rivedere tutte le puntate e visionare anche qualche curiosità dal backstage.