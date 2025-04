Torna Lolita Lobosco su Rai1: slittano le repliche di Imma Tataranni e Montalbano

Sarebbe oltremodo esagerato e ingeneroso dire che Lolita Lobosco “sloggia” le repliche di Imma Tataranni e Montalbano. Ma la sostanza dei fatti è che l’immaginario vicequestore di Bari con i tacchi a spillo ha fatto slittare il sostituto procuratore interpretato da Vanessa Scalera e il famosissimo commissario siciliano (che come noto ha il volto del marito di Luisa Ranieri, Luca Zingaretti) ispirato ai gialli di Andrea Camilleri.

Soltanto fino a pochi giorni fa sembra certo il ritorno su Rai 1 di Imma Tataranni – Sostituto procuratore e del Commissario Montalbano, due serie televisive dall’ampissimo seguito. A Viale Mazzini però hanno cambiato idea. La rete ammiraglia proporrà invece Le indagini di Lolia Lobosco, la fiction con Luisa Ranieri che ha fatto breccia nel cuore del pubblico televisivo.

Tornano dunque sulla rete ammiraglia della Rai le repliche della terza stagione della serie liberamente ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi, con Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco, vicequestore in servizio presso la squadra mobile della questura di Bari. Le repliche di Imma Tataranni e Montalbano invece slitteranno.

Lolita Lobosco torna su Rai 1 e fa slittare Imma Tataranni e Montalbano

Le indagini di Lolia Lobosco 3 andrà in onda su Rai 1 a partire da domenica 27 aprile aprile, in prima serata. La Rai ha fatto una scelta editoriale ben precisa: puntare su titoli di successo e valorizzare le produzioni italiane. Il “sorpasso” di Lolita Lobosco indica che la fiction con Luisa Ranieri riscuote un gradimento di pubblico ancora maggiore di quello di Imma Tataranni e del commissario Montalbano.

La serie ha fatto registrare ascolti crescenti nelle prime tre stagioni. In attesa della quarta stagione di Lolita Lobosco – che dovrebbe essere prevista per il 2026 – Luisa Ranieri sarà protagonista nella prossima stagione televisiva Rai con una nuova serie intitolata La Preside, ispirata alla storia di Eugenia Carfora, preside coraggio di Caivano, capace di trasformare la sua scuola in esempio di legalità e un modello per tutta Italia.

Nel frattempo gli spettatori torneranno a godersi le avventure dell’affascinante vicequestore barese, alla ricerca della verità sempre rinunciare alla sua femminilità, accentuata anzi dagli abiti scollati e dal paio di irrinunciabili Louboutin tacco dodici d’ordinanza. Ispiratrice della scrittrice Gabriella Genisi è stata a sua volta Letizia La Selva (ecco spiegato il cognome Lobosco), funzionaria di polizia barese distintasi per il contrasto alla criminalità organizzata straniera e lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, con un occhio particolare per la tutela di donne e minori.

Lolita Lobosco, il ritratto di un personaggio nelle parole di Luisa Ranieri

La fiction di Lolita Lobosco può avvalersi di un linguaggio visivo moderno, estremamente accattivante, completato da un’ambientazione in grado di valorizzare la bellezza di Bari. Tenacia e sensualità e competenza sono i punti di forza del personaggio di Lolita. Le trame mescolano gli elementi tipici del giallo con quelli del melodramma. Ogni episodio presenta un nuovo caso da risolvere e non manca di intrecciarsi con la vita personale della protagonista, alle prese con amori, problemi, amicizie e segreti familiari.

Una descrizione perfetta di Lolita Lobosco si trova nelle parole della stessa Luisa Ranieri: «In lei c’è il primato del dovere, la necessità impellente di assicurare ogni colpevole alla giustizia. Vuole il trionfo del bene contro ogni tipo di male. Ma non dimentica di essere una donna in carne e ossa», ha dichiarato di recente a Il Mattino l’attrice partenopea.

Nel cast de Le indagini di Lolita Lobosco sono presenti anche Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Camilla Diana, Claudia Lerro, Maurizio Donadoni, Ninni Bruschetta, Mario Sgueglia, Nunzia Schiano e Lunetta Savino. Le trame dell’ultima stagione hanno visto Lolita divedersi sempre tra lavoro e vita privata, tra le ferite causate da vecchi amori (Angelo) e la possibilità di una nuova storia sentimentale con l’esperto d’arte Leon.