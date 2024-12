In uno degli spot realizzati per invitare il pubblico a fare i regali di Natale nei propri negozi, Walmart ha ricreato Stars Hollow e chiamato Sean Gunn, Scott Peterson e Lauren Graham a riprendere i loro ruoli. Uno spot è ambientato anche nel mondo di Spongebob

Non potete dargli nuovi episodi di Una Mamma per Amica? Allora dategli uno spot: una reunion, piccola ma graditissima ai fan (e non sono pochi) della serie tv cult capace ancora oggi, ad anni di distanza, di tenerci incollati alla tv quando va in onda con le repliche (o di invogliarci a fare una maratona sulle piattaforme non appena arriva la stagione fredda). Merito di Walmart, famosissima catena della grande distribuzione statunitense, che per invogliare a fare gli acquisti natalizi presso i propri negozi ha deciso di riportarci, seppur per pochi secondi, a Stars Hollow.

La reunion-spot di Una Mamma per Amica

Nei trenta secondi di spot diffusi da Walmart oggi, martedì 3 dicembre 2024, ritroviamo le atmosfere invernali della cittadina in cui è ambientata Una Mamma per Amica: sulle note dell’inconfondibile colonna sonora, riecco Kirk (Sean Gunn), che porta nella locanda di Luke (Scott Patterson) un pacco direttamente dalla catena di negozi. Un saluto veloce, tra i due, senza troppi fronzoli, e giusto il tempo di nascondere il pacco che nella locanda entra Lorelai (Lauren Graham).

“Caffè, caffè, caffè”: sembra di essere tornati davvero a Stars Hollow nel sentire le prime parole di Lorelai, a cui Luke è sicuramente abituato. Così tanto abituato che ha deciso di farle un regalo speciale: nel pacco di Walmart c’è infatti una macchina da caffè, che fa felice Lorelai.

“Non dovevi”, sono le sue parole, ma a interrompere i convenevoli è Luke: “Dovevo, invece, mi stai prosciugando gli affari”, le dice, riferendosi alle innumerevoli volte in cui Lorelai si presenta chiedendo quantità di caffè che evidentemente Luke fatica a sostenere.

Lo spot è curatissimo nei dettagli (compare anche l’insegna di “Williams Hardware”, il negozio di ferramenta che occupava i locali prima dell’avvento di Luke’s), tanto da far sobbalzare il cuore a chi, ancora oggi, vorrebbe che Una Mamma per Amica tornasse in onda con nuove puntate. Amy Sherman-Palladino, creatrice della serie, ha sempre lasciato la porta aperta a nuovi episodi, così come il finale della miniserie “Di nuovo insieme” si chiude senza un finale definitivo. Speriamo di non doverci accontentare di uno spot…

Le altre reunion-spot di Walmart

Walmart ha realizzato però anche altri tre spot con ambientazioni legate a un cartoon e due film. Nel primo caso, si torna (anche se a dir la verità la serie è tutt’ora in onda) nel mondo di Spongebob, con la famosissima spugna protagonista dei cartoni animati di Nickelodeon. Nello spot, Spongebob riceve una lava-lamp con all’interno due meduse in regalo, l’accessorio perfetto per fare festa.

Gli altri due spot, invece, derivano da due pellicole cinematografiche: nel primo, ispirato a “Crazy & Rich”, Rachel (Constance Wu) viene “salvata” da Oliver (Nico Santos) sulla scelte dell’abito da indossare per una importante festa. Nel secondo, ispirato invece a “Love Jones”, film del 1997, Nina (Nia Long) riceve in regalo da Darius (Larenz Tate) un giradischi, per passare una romantica serata con la giusta colonna sonora.