Uno spoiler è davvero uno spoiler se arriva da una serie la cui trama, seppur a grandi linee, è già stata annunciata? E’ il dilemma in cui si è ritrovato, nelle ore scorse, Alessandro Gassmann, “colpevole” di aver anticipato una scena clou di Un professore, la serie che lo vede protagonista in queste settimane su Raiuno.

Ma cosa è successo esattamente? Nel pomeriggio di giovedì 2 dicembre 2021, quindi qualche ora prima della sua messa in onda, l’attore fa giustamente un po’ di promozione alla quarta puntata della sua serie, condividendo alcuni tweet dedicati alla trama. Tra questi, ce n’è uno in cui rivela forse un po’ troppo di quello che sarebbe accaduto:

Un professore, le anticipazioni della quarta puntata: Simone bacia Manuel 📚🎬👍 https://t.co/Dzjd18t6Ek — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) December 2, 2021

“Un professore, le anticipazioni della quarta puntata: Simone bacia Manuel”.

Sono bastate quelle tre parole finali per scatenare il putiferio. Sono state numerosi, infatti, i follower che hanno accusato Gassmann di aver rivelato uno spoiler senza avvertire e, di conseguenza, aver rovinato loro la sorpresa. Quello che ha fatto Gassmann, però, non è stato altro che scrivere a commento di un articolo da lui condiviso quello che non era altro che il titolo dell’articolo stesso, leggibile da chiunque una volta cliccato sul link.

Se proprio bisogna dare la colpa dello spoiler, quindi, questa andrebbe a chi ha titolato l’articolo di anticipazioni in quel modo. Ma, come abbiamo scritto in apertura, si può davvero considerare uno spoiler il bacio che Simone (Nicolas Maupas) dà a Manuel (Damiano Gavino)?

Come sappiamo, Un Professore è il remake italiano della serie spagnola Merlì, andata in onda per tre stagioni. L’adattamento italiano ha cambiato in parte alcune linee narrative, ma altre sono rimaste molto simili all’originale: tra queste, c’è anche quella che vede Simone (Bruno nella serie spagnola), figlio del protagonista, sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio orientamento sessuale ed innamorarsi di Manuel (Pol in Spagna). Che Simone si sarebbe dichiarato a Manuel, quindi, era cosa abbastanza ovvia.

Non solo: anche le anticipazioni ufficiali rilasciate dalla Rai avevano lasciato intuire qualcosa, scrivendo che nel secondo episodio della serata “Simone prova ad avvicinarsi a Manuel”. Non si parla di bacio, ma chi segue la serie fin dalla prima puntata non può non aver intuito.

Gassmann ha fatto veramente uno spoiler sgradito? Sicuramente, ha rivelato qualcosa che non era stato detto apertamente, ma da qui a parlare di “peccato” e gesto di mancato rispetto ce ne vuole. Questo episodio, piuttosto, ci ricorda quanto oggi giorno sia sempre più difficile parlare di contenuti seriali senza doverne parlare troppo.

Un dettaglio, insignificante per qualcuno, potrebbe essere spoiler per qualcun altro; ancora più complicato, poi, nell’era in cui le serie tv si recuperano in streaming anche a settimane di distanza. Non parlarne è impossibile, però: una soluzione, a quanto pare, non c’è, se non quella di non avere social o non usarli fin quando si avrà la certezza di essere fuori dal rischio spoiler.

Bisognerebbe poi capire cosa è spoiler e cosa non è: se Gassmann avesse rivelato il finale di stagione della serie, sarebbe stato spoiler, eccome; ma rivelare una scena già ampiamente annunciata, potrebbe essere considerato “spoiler minore”. Ad ogni modo, verrebbe da dire che “Come fai sbagli”: non resta che sperare di non far troppi danni e muoversi dentro la giungla dei social nel modo più cauto possibile.