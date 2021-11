Oggi, lunedì 8 novembre 2021, a partire dalle ore 12:15, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Un Professore, la nuova serie di Rai 1, diretta da Alessandro D’Alatri, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

La serie, una co-produzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy, andrà in onda su Rai 1, a partire dal prossimo 11 novembre, in prima serata, ogni giovedì per 6 puntate.

Alessandro Gassmann, in questa serie tv, interpreta il ruolo di Dante Balestra, un professore di filosofia, carismatico e fuori dagli schemi, che, attraverso gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato, tenterà di risolvere i problemi quotidiani, grandi e piccoli, dei suoi studenti. A causa di una ferita profonda del passato, il rapporto tra Dante e suo figlio Simone non è tra i migliori.

Claudia Pandolfi, invece, veste i panni di Anita, madre di Manuel, studente ripetente che Dante prenderà sotto la propria ala protettrice, donna single, con molte storie alle spalle, che, in passato, ha già incontrato Dante e che proverà a scalfire la corazza dietro la quale il professore cela le proprie emozioni e i propri sentimenti.

Il resto del cast è composto da Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Francesca Colucci, Christiane Filangieri, Elisa Cocco, Luna Miriam Iansante, Simone Casanica, Beatrice De Mei, Davide Divetta, Davide Mirti, Alessio De Lorenzi, Paolo Bessegato, Federica Cifola, Margherita Laterza, Sara Cardinaletti, Andrea Giannini, Lucio Patanè, Giorgio Gobbi e Loris Loddi.

Un Professore vede anche la partecipazione di Paolo Conticini, Pia Engleberth e Francesca Cavallin.

Un Professore: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, il regista della serie, Alessandro D’Alatri, e il cast della serie.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12:15.