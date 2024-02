Stasera, mercoledì 7 febbraio 2024, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento è per le ore 20:50.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

In un primo momento, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, la soap è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio o resi disponibili su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 7 febbraio 2024 (6378)

Michele (Alberto Rossi) decide di approfondire il tema della riqualificazione del centro storico che rischia di penalizzare le fasce più deboli della popolazione, mentre Flavio Bianchi (Leonardo Santini) mostrerà un lato torbido e inquietante fino ad ora rimasto nell’ombra. Dopo un lungo periodo di tensione, Viola (Ilenia Lazzarin) vede finalmente uno spiraglio di luce nel rapporto con Antonio (Eduardo Scafora). La prospettiva per Riccardo (Mauro Racanati) di trasferirsi in Germania per lavoro causerà una piccola frizione con Rossella (Giorgia Gianetiempo).

