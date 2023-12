Stasera, mercoledì 6 dicembre 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento è per le ore 20:45.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

In un primo momento, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, la soap è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio o resi disponibili su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 6 dicembre 2023 (6333)

Convinta Ida (Marta Anna Borucinska) ad allontanarsi per Natale, Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) tireranno un sospiro di sollievo, ma quella serenità non sembra destinata a durare a lungo. Giulia (Marina Tagliaferri) cerca di persuadere Rosa (Daniela Ioia) a partecipare alla manifestazione anticamorra, mentre Clara (Imma Pirone) vive un momento di sconforto che la farà riflettere sull’opportunità di proseguire o meno nel suo intento. Un piccolo litigio tra Lollo (Vincenzo Lovriso) e Irene (Greta Putaturo) sarà l’occasione per scoprire un’inattesa affinità tra Mariella (Antonella Prisco) e Serena (Miriam Candurro).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.