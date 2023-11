Stasera, martedì 28 novembre 2023, alle ore 20:50, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

In un primo momento, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, la soap è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio o resi disponibili su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 28 novembre 2023 (6327)

Clara (Imma Pirone) è turbata per il contenzioso che si è creato fra lei e Alberto (Maurizio Aiello) a causa di Eduardo (Fiorenzo Madonna), mentre Rosa (Daniela Ioia) decide di dare un taglio netto al passato. Damiano (Luigi Miele) farà una scelta che lo porterà a mettere a rischio il proprio futuro e scatenerà le ire di Eugenio (Paolo Romano). Un gesto molto carino da parte di Ida (Marta Anna Borucinska) indurrà Diego (Francesco Vitiello) a credere che sia tempo di accorciare le distanze fra loro, ma le cose non andranno come sperava. La proposta di lavoro ricevuta da Filippo (Michelangelo Tommaso) verrà snobbata da Micaela (Gina Amarante), ma Serena (Miriam Candurro) è convinta che ci sia un modo per farle cambiare idea.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.