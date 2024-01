Stasera, mercoledì 24 gennaio 2024, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:45.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

In un primo momento, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, la soap è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio o resi disponibili su RaiPlay.

Un posto al sole: anticipazioni 24 gennaio 2024 (6368)

Rossella (Giorgia Gianetiempo) si impegna per rassicurare Riccardo (Mauro Racanati) e allontanare l’ombra di Nunzio (Vladimir Randazzo) dalla loro vita. Clara (Imma Pirone) e Rosa (Daniela Ioia) devono trovare una soluzione per scongiurare il rischio concreto di perdere la casa nella quale vivono con i propri figli. Proprio quando sembra tutto pronto per la partenza per Barcellona, un’emergenza improvvisa complica i programmi vacanzieri di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.