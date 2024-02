Anche stasera, mercoledì 28 febbraio 2024, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Marco Damilano.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 precisamente dal 21 ottobre 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

In un primo momento, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, la soap è stata spostata nella fascia dell’access prime time della terza rete Rai che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio o resi disponibili su RaiPlay.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 26 FEBBRAIO AL 1° MARZO 2024

Un posto al sole: anticipazioni 28 febbraio 2024 (6393)

Mentre Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) si trasferisce definitivamente a palazzo Palladini, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) sembrano ritrovare l’antica sintonia. Malgrado le continue intimidazioni e il trasferimento di Clara (Imma Pirone) a casa di Alberto (Maurizio Aiello), Rosa (Daniela Ioia) non intende lasciare il proprio appartamento.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.