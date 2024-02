Stasera, mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 20:50, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e ovviamente la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal lontano 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, da FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

In un primo momento, la soap opera andava in onda nel preserale di Rai 3, alle ore 18:30. Successivamente, la soap è stata spostata nella fascia di access prime time che occupa tuttora. In passato, la soap opera è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off, andati in onda in estate, nel periodo natalizio o resi disponibili su RaiPlay.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 23 FEBBRAIO 2024

Un posto al sole: anticipazioni 21 febbraio 2024 (6388)

Malgrado Clara (Imma Pirone) continui a spronarla a lasciare la casa, Rosa (Daniela Ioia) non intende cedere e cerca una strada inaspettata per sottrarsi alle intimidazioni che continua a subire. Pressata dall’ultimatum di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e consapevole del peso emotivo che sta scaricando su Diego (Francesco Vitiello), Ida (Marta Anna Borucinska) prenderà una sofferta decisione. Coinvolti nei preparativi del matrimonio di Rossella (Giorgia Gianetiempo), Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) si perdono in dolci malinconie e sembrano ritrovare un’antica sintonia.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.