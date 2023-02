C’è dell’ironia nel leggere che Un Posto al Sole… s’illumina di meno. Eppure, è quanto accadrà nella puntata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023. Una data scelta non a caso, perché è quella in cui cade la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, entrata in vigore da solo un anno.

Se il nome di questa giornata non è noto a tutti, forse molti altri avranno già sentito parlare di M’Illumino di Meno: ecco, le due iniziative sono di fatto strettamente collegate. Tutto è nato dal programma di Rai Radio 2 Caterpillar, che dal 2005 ha deciso di dare via ad una serie di eventi racchiusi in un’unica giornata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del risparmio energetico.

Un’idea che nel corso degli anni ha preso sempre più piede, coinvolgendo istituzioni, piccoli e grandi Comuni e semplici cittadini, tutti accomunati da una maggiore responsabilità verso il rispetto del pianeta. E la tv cosa fa? Anche lei ha iniziato a dare il suo contributo, un contributo che da oggi vedrà anche Palazzo Palladini protagonista.

Proprio con la puntata di questa sera (la 6.134) Un Posto al Sole celebra M’Illumino di Meno, inserendo l’iniziativa all’interno della trama della soap. Non è ovviamente la prima volta che l’attualità entra all’interno della sceneggiatura: gli sceneggiatori sono molto attenti al calendario e fanno spesso in modo che determinate ricorrenze vengano raccontare negli episodi a ridosso di giornate particolari.

Ma l’inserimento do M’Illumino di Meno nella trama di questa sera dà il via ad una nuova collaborazione, tra Rai Fiction e la Direzione Rai per la Sostenibilità-ESG, nata a giugno 2022 per promuovere la narrazione delle tematiche di interesse sociale e ambientale all’interno del prodotto editoriale Rai. Questo vuol dire che a seconda di particolare giornate nazionali o internazionali dedicate alla cura dell’ambiente, all’interno di Un Posto al Sole ci sarà spazio per presentarle al pubblico.

L’obiettivo, in poche parole, è quello di sensibilizzare i telespettatori su temi come l’importanza di consumi consapevoli di energie e risorse, la riduzione di sprechi e rifiuti, il rispetto degli “ambienti” marino e terrestre e degli ecosistemi, puntando ad accrescere interesse e comportamenti virtuosi.

Tramite i gesti di personaggi che compaiono in tv quasi tutti i giorni e che sono seguiti da milioni di telespettatori anche grazie a RaiPlay, si vogliono così veicolare messaggi dallo specifico valore ambientale, rendendone la loro conoscenza come se fosse un argomento di tutti i giorni e non eccezionale, in modo da abituare il pubblico a comportamenti sempre più sostenibili. Proprio come se ne parlasse con i vicini di casa del proprio palazzo.