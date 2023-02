Stasera, giovedì 16 febbraio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, giunta alla ventisettesima stagione. Come di consueto, l’appuntamento per i telespettatori è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre.

Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia (e anche la più longeva) e va in onda su Rai 3 dal 1996. La soap opera ambientata a Posillipo, Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, è prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di Produzione Rai di Napoli.

Inizialmente, la soap opera andava in onda nel preserale, alle ore 18:30. Successivamente, è stata spostata nella fascia di access prime time di Rai 3 che occupa tuttora. In passato, la soap è andata in onda anche in prima serata e ha avuto anche una serie di spin-off.

Un posto al sole: anticipazioni 16 febbraio 2023 (6134)

Un imprevisto costringerà Clara (Imma Pirone) a recarsi di nuovo nel suo quartiere d’origine, contravvenendo al divieto stabilito da Alberto (Maurizio Aiello) la settimana precedente. Reduce dall’interrogatorio al processo Valsano, Viola (Ilenia Lazzarin) proverà un doloroso senso di impotenza e di disfatta, temendo che la sua deposizione possa aver involontariamente favorito Valsano (Gianluca Pugliese). Il matrimonio di Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è ormai alle porte, ma un piccolo incidente getterà un’ombra di inquietudine sulla gioia di Marina.

